Майже 15 кандидатів на одне місце. Прикордонна служба – топ тренд 2020 Суспільство | 29-07-2020, 12:09 0 79



Упродовж липня у Державній прикордонній службі тривала реєстрація на конкурсний відбір проєкту «Нове обличчя кордону» у підрозділи Львівського прикордонного загону – відділи прикордонної служби «Львів», «Рава-Руська» та «Краківець».



У рамках проєкту ДПСУ відкрила 60 вакансій. За час реєстраційної кампанії анкети на участь у відборі подали майже 860 осіб. Цифра справді вражає, адже співвідношення бажаючих проходити службу до кількості вакантних посад складає майже 15:1!



Ці показники стали черговим підтвердженням зростання рівня довіри громадськості до прикордонників та свідченням того, що фах прикордонника є одним з найпрестижніших в Україні. Не менше тішить і той факт, що в Україні є багато свідомої молоді, яка обирає для себе шлях захисту кордонів держави!



Бажаємо усім конкурсантам вдалих іспитів, адже боротьба обіцяє бути запеклою!



Нагадаємо, що проєкт «Нове обличчя кордону» у прикордонному відомстві реалізується за підтримки Посольства США та представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ), експерти яких є постійними спостерігачами за підготовкою і перебігом конкурсу.

Участь у проєкті можуть взяти як діючі військовослужбовці Держприкордонслужби, так і громадяни України призивного віку з цивільної молоді.



Кожен, хто пройде відбір, гарантовано отримає професійну підготовку за міжнародними стандартами, перспективу кар’єрного зростання, гідний рівень грошового забезпечення, соціальний захист та якісне медичне обслуговування.



Більше інформації щодо проєкту «Нове обличчя кордону» за посиланням: https://newface.dpsu.gov.ua/



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