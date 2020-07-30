Із 03 серпня 2020 року буде змінено режим операційного дня Держказначейства для сплати податків до бюджетів ‒ на 23/7 Суспільство | 29-07-2020, 12:16 0 106

Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Державна казначейська служба України з метою створення сприятливих умов для платників податків, зборів та інших платежів до бюджетів та відповідно до «Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України», затвердженого Рішенням Правління Національного банку України від 25.02.2020 №142 (зі змінами), повідомляє, що з 03 серпня 2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7.

Згідно з пунктом 1 Рішення правління Національного банку України дата банківського дня в системі електронних платежів у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні дні, святкові та неробочі дня, визначені законодавством України – календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.

