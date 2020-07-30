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Тестування додатка «ПРРОсто» завершується у липні поточного року

Суспільство | 29-07-2020, 12:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 131 131    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що 31 липня 2020 року завершується тестування безкоштовного додатка «пРРОсто», розробленого Державною податковою службою спільно з Офісом ефективного регулювання (BRDO), яке розміщене на офіційному вебпорталі ДПС України (https://prrosto.kmu.gov.ua/) та пропонується для тестування усім суб’єктам господарювання, на яких поширюється дія Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
Програмне рішення може використовуватись для реєстрації розрахункових операцій (формування розрахункових документів, фіскальних звітних чеків, їх направлення для фіскалізації на фіскальний сервер, надання фіскального чека покупцеві) та бути встановлене на будь-якому пристрої, що підтримує операційну систему Windows Vista SP2 і вище, або Android 4.1 і вище.
Вже з 01 серпня 2020 року суб’єкти господарювання матимуть змогу використовувати не тільки класичні апаратні РРО, а й нові програмні РРО.
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