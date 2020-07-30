АМУ розробила інфографіку МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА Суспільство | 29-07-2020, 12:20 0 108

Асоціація міст України пропонує інфографіку про новели законодавства щодо чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.



Інфографіка МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА підготовлена АМУ на підставі змін, внесених до Виборчого кодексу України, у зв'язку з прийняттям 16 липня Верховною Радою України у другому читанні та в цілому законопроєкту №3485 щодо вдосконалення виборчого законодавства.



Малюнок можна скачати за адресою: http://www.auc.org.ua/novyna/miscevi-vybory-2020-novely-zakonodavstva-infografika

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ



