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АМУ розробила інфографіку МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА
|Суспільство | 29-07-2020, 12:20
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Асоціація міст України пропонує інфографіку про новели законодавства щодо чергових виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів 25 жовтня 2020 року.
Інфографіка МІСЦЕВІ ВИБОРИ 2020: НОВЕЛИ ЗАКОНОДАВСТВА підготовлена АМУ на підставі змін, внесених до Виборчого кодексу України, у зв'язку з прийняттям 16 липня Верховною Радою України у другому читанні та в цілому законопроєкту №3485 щодо вдосконалення виборчого законодавства.
Малюнок можна скачати за адресою: http://www.auc.org.ua/novyna/miscevi-vybory-2020-novely-zakonodavstva-infografika
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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