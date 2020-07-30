На кордоні з Польщею у подорожнього виявили наркотики Суспільство | 29-07-2020, 12:22 0 112





Сьогодні в пункті пропуску «Краківець» прикордонники направили на додатковий огляд легковий автомобіль «Форд», яким в Україну в'їжджав наш співвітчизник. Правоохоронці звернули увагу на знервовану поведінку водія – 50-річного жителя Львівщини.

Для проведення поглибленої перевірки охоронці кордону залучили інструктора зі службовою собакою по пошуку наркотиків. В ході огляду салону автівки, собака спрацювала на пластикову капсулу від Kinder Surprise. Всередині правоохоронці виявили речовину сіро-зеленого кольору (за попередніми даними марихуану).

Про знахідку-сюрприз прикордонники негайно поінформували співробітників Служби безпеки України та направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 309 ККУ.



Прес-служба Мостиського прикордонного загону







