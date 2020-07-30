9 липня Асоціація міст України проводить вебінар « Що треба знати про місцеві вибори 2020?» Суспільство | 29-07-2020, 12:47 0 119

29 липня Асоціація міст України проводить вебінар, присвячений новелам виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Захід організовано в рамках проєкту ПУЛЬС, який реалізує АМУ за підтримки USAID.

Спікерами вебінару будуть виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, аналітик АМУ Олександр Логінов, член ЦВК Сергій Постівий.

Початок вебінару о 15.00

Онлайн трансляція: на Фейсбук сторінці Асоціації міст України та на сайті АМУ.

Офіс реформ у Львівському РВ АМУ

