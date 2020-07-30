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9 липня Асоціація міст України проводить вебінар « Що треба знати про місцеві вибори 2020?»
|Суспільство | 29-07-2020, 12:47
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29 липня Асоціація міст України проводить вебінар, присвячений новелам виборчого законодавства щодо місцевих виборів. Захід організовано в рамках проєкту ПУЛЬС, який реалізує АМУ за підтримки USAID.
Спікерами вебінару будуть виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан, аналітик АМУ Олександр Логінов, член ЦВК Сергій Постівий.
Початок вебінару о 15.00
Онлайн трансляція: на Фейсбук сторінці Асоціації міст України та на сайті АМУ.
Офіс реформ у Львівському РВ АМУ
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