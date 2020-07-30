30 липня 2020 року є граничним терміном для сплати ряду податків за червень Суспільство | 29-07-2020, 23:44 0 82



Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 липня 2020 року спливає термін сплати наступних податків за червень 2020 року:

- податку на додану вартість;

- акцизного податку;

- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);

- рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.



