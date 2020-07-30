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30 липня 2020 року є граничним терміном для сплати ряду податків за червень
|Суспільство | 29-07-2020, 23:44
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Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що 30 липня 2020 року спливає термін сплати наступних податків за червень 2020 року:
- податку на додану вартість;
- акцизного податку;
- плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);
- рентної плати за:
користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
користування радіочастотним ресурсом України;
транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
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