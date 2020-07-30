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Нові КПВВ у Золотому та Щасті планують відкрити до кінця осені – МінТОТ

Суспільство | 30-07-2020, 09:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 98 98    
Нові пункти пропуску у Золотому та Щасті Луганської області планують відкрити у наступні чотири місяці.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасового окупованих територій із посиланням на заступника міністра Ростислава Замлинського

Пряма мова: "Ми очікуємо, що за чотири місяці окупаційна адміністрація все таки виконає свої зобов’язання щодо монтажу певного комплексу будівель, щоб наші громадяни могли зайти на підконтрольну уряду територію".

Деталі: За словами Замлинського, поблизу Золотого вже побудували комплекс споруд для пропуску та сервісного обслуговування громадян.

Щодо КПВВ біля Щастя, то найближчим часом робоча група має визначити місця облаштування режимної та сервісної території.

У сервісних центрах для обслуговування громадян з непідконтрольних територій хочуть відкрити аптеку, мобільний ЦНАП, юридичну приймальню та інші об’єкти.

Наразі на Луганщині працює лише один пункт пропуску у Станиці Луганській.

Нагадаємо:

З 10 червня Україна вирішила частково відновити пропуск людей та транспортних засобів через лінію розмежування на КПВВ "Станиця Луганська" та "Мар’їнка".
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