"Швидка" насмерть збила жінку на Харківщині Суспільство | 30-07-2020, 09:22 0 100 Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. Внаслідок ДТП 43-річна громадянка загинула.



Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області



Деталі: Трагедія трапилась у селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня.



За кермом "швидкої" знаходився 60-річний водій. Авто рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Жінка у цей час перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу.



Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.



"Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий та долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", – повідомили у відділі комунікації.