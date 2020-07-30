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"Швидка" насмерть збила жінку на Харківщині
|Суспільство | 30-07-2020, 09:22
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|Автомобіль швидкої медичної допомоги наїхав на жінку, яка переходила проїжджу частину. Внаслідок ДТП 43-річна громадянка загинула.
Джерело: відділ комунікації поліції Харківської області
Деталі: Трагедія трапилась у селі Циркуни (Харківщина) близько 21:40 28 липня.
За кермом "швидкої" знаходився 60-річний водій. Авто рухалось з увімкненими проблисковими маячками. Жінка у цей час перетинала проїжджу частину зліва направо по ходу руху транспортного засобу.
Наразі відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.
"Поліцейські вилучили відеозапис з відеореєстратора, який буде оглянутий та долучений до матеріалів кримінального провадження. Після проведення експертних досліджень буде визначено механізм аварії", – повідомили у відділі комунікації.
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