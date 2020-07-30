З початку доби ворог один раз відкривав вогонь – ООС Суспільство | 30-07-2020, 09:24 0 105 З початку поточної доби російські найманці здійснили черговий провокативний обстріл поблизу Новотошківського. Українські бійці вогонь не відкривали.





Джерело: повідомлення штабу ООС



Деталі: 29 липня ворог стріляв біля також один раз – біля Новолуганського. Внаслідок таких дій бойовиків українські військові не зазнали втрат.



"Громадяни України можуть бути впевненими у тому, що їх Збройні Сили завжди готові виконувати завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності нашої Вітчизни, захистити мир і спокій українців", – написали в штабі.



Нагадаємо:



Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков вважає, що обстріли з боку російських найманців після оголошення режиму перемир’я є випадками порушення саме режиму тиші, але не означають порушення перемир’я як такого.