Асоціація платників податків України запрошує платників податків взяти участь у Всеукраїнському рейтингу «Сумлінні платники податків - 2019» Суспільство | 30-07-2020, 11:11 0 82



Основною метою Рейтингу є відзначення кращих здобутків сумлінних платників податків, поширення інформації про учасників та переможців Рейтингу, популяризація основних принципів чесного ведення бізнесу та створення сприятливих умов для розвитку взаємовигідної співпраці між державою і бізнесом.



Рейтинг «Сумлінні платники податків ‒ 2019» проводиться за результатами діяльності підприємств у 2019 році. До участі запрошуються юридичні особи, платники податку на прибуток підприємств (для платників податків у аграрній галузі можлива наявність статусу платника єдиного податку 4 групи).



Рейтинг проводиться у два конкурсні тури: перший – на обласному (регіональному) рівні, другий тур – на всеукраїнському рівні.



Участь в обох турах для учасників безкоштовна.



Заявки на участь у Рейтингу приймаються до 14 серпня 2020 року.



Зразок заявки на участь в рейтингу можна завантажити за посиланням: https://bit.ly/3eyQ373.



Детальніше з умовами участі у Рейтингу, його номінаціями та категоріями, а також критеріями оцінювання переможців можна ознайомитися на офіційному сайті ВГО АППУ у розділі «Сумлінні платники податків» за посиланням https://appu.org.ua/join/#map



Заявки на участь приймаються в офісі Територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків України» у Львівській області.



Контактний телефон (032) 225-63-941, 78-35-92; e-mail: llvivappu@ukr.net