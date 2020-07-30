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Майже 1,8 мільярда гривень податків надійшло від підприємств торгівлі Львівщини до бюджетів усіх рівнів у січні-червні 2020 року

Суспільство | 30-07-2020, 12:49Коментарів: 0 0 Переглядів: 91 91    



Підприємства торгівлі Львівщини сплатили протягом січня-червня 2020 року до Зведеного бюджету України 1 793,1 млн. грн. податкових платежів. Це на 280,4 млн. грн., або на 18,5 відс. більше, ніж у січні-червні 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.

Питома вага цієї галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України на Львівщині складає 14,3 відсотка.

Найбільшими платниками торгівельної галузі на Львівщині є: ТОВ «Горицвіт Сервіс», ТзОВ «Овацiя», ПрАТ «IДС АкваСервiс», ПРАТ «Галнафтохiм», ТЗОВ «Тропік», ТОВ «АТБ-Маркет», СП «Львів-Трейдінг», ТЗОВ «Маркет Універсал Лтд», ТОВ «Паливторг», ТОВ «Спринтер Центр», ТЗОВ Фiрма «Медфарм», ТЗОВ «Йозера Україна», ТЗОВ «ТД» ЛТФ ЛТД», ТОВ «Молочна Компанiя «Галичина».
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