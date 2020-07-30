Підсумки роботи деревообробних підрозділів лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ за 1-ше півріччя 2020 року Суспільство | 30-07-2020, 12:58 0 112

За 1-ше півріччя 2020 р. підприємствами Львівського ОУЛМГ перероблено 80 тис. м3 деревини, що складає 23 % від заготівлі.

Деревообробними підрозділами лісогосподарських підприємств Львівського ОУЛМГ було випущено продукції на 108,4 млн. грн., що на 26,2 млн. грн. менше ніж за відповідний період минулого року.

В деревообробних цехах лісогосподарських підприємств зменшилася кількість працюючих порівняно з відповідним періодом минулого року на 41 чол. і складає 448 чол. Середньомісячна зарплата одного працюючого склала 9087,61 грн. Найвища зарплата у деревообробному секторі області у ДП «Радехівське ЛМГ» - 13087,68 грн., ДП «Бродівське ЛГ» – 10315,76 грн. та ДП «Жовківське ЛГ» – 10254,55 грн.

Найбільші обсяги переробки традиційно у ДП «Бродівське ЛГ», де за 6 місяців 2020 р. було перероблено 21,1 тис. м3 деревини (або 50,6% від обсягу заготівлі) та у ДП «Славське ЛГ» – 18,6 тис. м3 (57,7 %).

З початку 2020 року було придбано деревообробного обладнання на суму 632 тис. грн. Сколівським лісгоспом (багатопильний та торцювальний верстати).









До кінця року планується наростити обсяги переробки та продовжувати модернізацію деревообробних цехів.



Відділ лісових ресурсів, машин та технологій

Львівського ОУЛМГ