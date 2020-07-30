Реалізація підакцизних товарів із застосуванням РРО Суспільство | 30-07-2020, 15:02 0 81



Головне управління ДПС у Львівській області звертає увагу, що з метою недопущення реалізації підакцизних товарів без застосування РРО, здійснюється системний аналіз наявної інформації баз даних та опрацювання інформації та чеків РРО, що надходять на сервер ДПС України.



Нагадуємо, що за незастосування РРО або застосування із порушенням встановлених вимог передбачається збільшення розміру штрафних (фінансових) санкцій.



Так, штраф у розмірі 10% (за перше порушення) і 50% (за кожне наступне порушення) вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) застосовуватиметься з 01.08.2020. З 01.01.2021 розмір штрафу становитиме 100% і 150% вартості проданих з порушенням товарів (робіт, послуг) за перше й наступне порушення відповідно.



РРО не потрібно використовувати спрощенцям 1 групи (річний дохід до 1000 000 грн), а також фізичним особам, які продають на ринку власні вживані речі або продукти власного підсобного господарства.



Нові закони про РРО відкрили можливість використовувати замість традиційних спеціальні програми призначені, для реєстрації розрахункових операцій. Таку програму можна буде встановити на будь-який гаджет, у тому числі і на смартфон. При цьому закон прямо зобов’язує контролюючий орган забезпечити безкоштовне програмне рішення для використання суб’єктом господарювання. Тобто, безкоштовним буде не тільки скачування самої програми, але і її підтримка.



Використовувати програмні РРО можна буде з 01 серпня 2020 року.



З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для окремих видів діяльності, а з 1 квітня 2021 року для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.