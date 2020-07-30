Понад 1,4 мільярда гривень податків сплатили до Зведеного бюджету України підприємства переробної промисловості Львівщини у січні-червні 2020 року Суспільство | 30-07-2020, 15:27 0 96



Підприємства переробної промисловості Львівщини до Зведеного бюджету України протягом січня-червня 2020 року сплатили 1441,8 млн. грн. податків та зборів. Це на 31,6 млн. грн., або на 2,1 відс. менше проти січня-червня 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага переробної галузі в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 11,5 відсотка.



Найбільшими платниками податків переробної галузі Львівщини є: ДП «ЛДЗ «ЛОРТА», ТОВ «Об’єднана мода України», ДП «Датський текстиль» Компанії «ПВН Холдінг А/С» (Данія), ТЗОВ «ОДВ-Електрик», ТОВ «КФ «Ярич»,ТОВ «ЦВГ Україна», ТОВ «Орісіл-фарм», ПП «НВПП «Спаринг-Вiст Центр», ДП «Укрспирт», Філія «Стрийський Вагоноремонтний Завод» АТ «Укрзалізниця», ТОВ «Ефе Бетон», ТЗОВ «СiлегоТехнолоджi (Україна)», ТзОВ «Стахема Львів-Сервіс», ТЗОВ СП «Росанпак».