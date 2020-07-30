Під процесуальним керівництвом Перемишлянських прокурорів вилучено рекордну кількість маку Суспільство | 30-07-2020, 17:09 0 74



Рекордний врожай виявили на одному із городів 45-річного селянина у с. Липівці Перемишлянського району.



На підставі ухвали слідчого судді, у порядку ст.234, 236 КПК України, проведено обшук території помешкання, під час якого виявлено та вилучено 2 тис рослин, зовні схожих на снодійний мак.



Це вчетверо більше мінімальної кількості, достатньої для кваліфікації такого вирощування за ч.2 ст.310 КК України (умисний тяжкий злочин, за який передбачено від 3 до 8 років позбавлення волі).



Цей «врожай» є найбільшим з виявлених на Перемишлянщині за останні три роки та один із найбільших, які цьогоріч зафіксували у Львівській області.



На цей час призначено експертизу, за результатами якої прокурори вирішуватимуть питання про повідомлення особі про підозру.







Пресслужба Прокуратури Львівської області