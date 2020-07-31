ЛЬВІВСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГІН ПРИСТУПАЄ ДО ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ В НОВІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ СТРУКТУРІВід сьогодні, 31 липня 2020 року з 20.00 Суспільство | 31-07-2020, 09:27 0 66



Львівський прикордонний загін Західного регіонального управління ДПСУ, розпочинає охорону державного кордону у новій організаційно – штатній структурі (тобто підрозділи Мостиського прикордонного загону увійшли у структуру Львівського загону).Від сьогодні, охорону кордону здійснюють вісім відділів прикордонної служби: «Нісмичі», «Рава – Руська», «Краківець», «Шегині», «Смільниця», «Сянки», «Львів — аеропорт» та відділ прикордонної служби (типу С). Прикордонний загін охороняє державний кордон з Республікою Польща на ділянці протяжністю 279 кілометрів з яких 50 км – річкової ділянки та 107 гірська, відповідно до договору „Про правовий режим українсько-польського державного кордону, співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань” (від 1993 року). Праворуч охороняє державний кордон Луцький прикордонний загін, ліворуч – Чопський. Ділянка прикордонного загону розташована в межах Львівської області.На ділянці відповідальності функціонує 9 пунктів пропуску:• 6 автомобільних («Угринів», «Рава-Руська», «Грушів», «Краківець», «Шегині», «Смільниця»)• 1 для повітряного сполучення («Львів»);• 2 залізничних («Мостиська», «Рава-Руська – Верхрата»), та здійснення оформлення потягу «Інтерсіті» у пункті контролю для міжнародного пасажирського сполучення «Львів»



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