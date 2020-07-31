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Україна розповіла в ОБСЄ, що попередню "тишу" бойовики порушили 4226 разів

Суспільство | 31-07-2020, 09:31Коментарів: 0 0 Переглядів: 74 74    
Під час попереднього перемир’я на Донбасі, яке діяло з 21 липня 2019 до 26 липня 2020 року, збройні формування РФ учинили 4226 порушень режиму припинення вогню.
Україна розповіла в ОБСЄ, що попередню "тишу" бойовики порушили 4226 разів
Джерело: постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євген Цимбалюк під час засідання Постійної ради ОБСЄ, повідомляє "Укрінформ"

Деталі: Український дипломат повідомив, що протягом цього періоду російські окупаційні сили 1310 разів застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Крім того, вони 60 разів обстріляли населені пункти, унаслідок чого загинули троє цивільних осіб, ще шестеро отримали поранення.

Цимбалюк констатував, що домовленість про нове перемир'я станом на 30 липня значною мірою дотримується. Водночас він указав на те, що російські збройні формування вчинили вже п'ять порушень режиму припинення вогню, які, на щастя, не призвели до втрат серед українських військових. Натомість бійці ЗСУ демонстрували стриманість і не відкривали вогонь у відповідь.

Пряма мова: "Ми закликаємо російську делегацію надати роз'яснення щодо цих випадків та інформацію про вжиті дисциплінарні заходи у зв’язку з цим, використовуючи координаційний механізм з реагування на порушення режиму припинення вогню".

Нагадаємо: З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.

Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
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