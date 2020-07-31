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У штабі повідомили про нові порушення "повного" перемир’я і їхню підступність
|Суспільство | 31-07-2020, 09:38
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|30 липня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню, і зробили це лише для провокації українських військових, щоб потім звинуватити українську сторону у зриві домовленості про тишу.
Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook
Деталі: За його даними, обстріли було здійснено для провокації українських захисників біля Оріхового - там противник застосував стрілецьку зброю - а неподалік Новотошківського, окрім стрілецької зброї, здійснив ще й постріл з підствольного гранатомету.
"Вогневі провокації були неприцільними, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали", - підкреслили в штабі і додали, що від початку поточної доби обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.
Також там наголосили, що з моменту оголошення про повний і всеосяжний режим припинення вогню жоден військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил не загинув і ніхто не отримав поранень внаслідок ворожих обстрілів, і це найважливіше.
"А на ворожі неприцільні постріли, які можна розцінювати як провокацію, наші військовослужбовці не реагують. Ворог намагається спровокувати наших воїнів на відкриття вогню і зафіксувати цей факт. Але українські захисники на провокації не піддаються, вогонь у відповідь не відкривають", - йдеться в повідомленні.
Крім того зазначається, що ситуація в районі проведення операції залишається "повністю контрольованою".
У штабі повідомили також, що внаслідок захворювання помер старший сержант Володимир Перекрестов.
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