Нових випадків COVID в Україні 1 090, на друге місце вийшла Франківщина Суспільство | 31-07-2020, 09:44 0 73 За добу 30 липня коронавірусна хвороба COVID-19 підтвердилася в Україні у 1 090 осіб, одужали від коронавірусу 598 хворих, а 20 пацієнтів померли.





Джерело: дані РНБО, МОЗ



Деталі: У Львівській області зафіксовано 147 нових випадків і 5 летальних.



В Івано-Франківській області – 111 нових випадків і 2 летальних.



У Києві – 110 нових хворих, за останню добу ніхто не помер внаслідок коронавірусу. Однак у Київській області – 44 нових випадки і 1 летальний.



У Рівненській області ситуація трохи покращилася: 82 нових випадки, без летальних.



На Закарпатті за добу – 68 нових хворих, але аж 9 людей померли від COVID-19.



В Одеській області – 64 нових випадки, 1 летальний.



Тернопільська область – 54 нових випадки, без летальних.



Вінницька область – 38 нових випадків, 1 летальний.



Кіровоградська область – 1 новий випадок і 1 летальний.



Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 69 884 осіб із коронавірусом, із них 38 752 одужали, а 1 693 – померли. Станом на 31 липня від COVID-19 лікуються 29 439 осіб.