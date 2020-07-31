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Понад мільйон пачок сигарет, десятки тонн алкоголю та сотні тонн палива…
|Суспільство | 31-07-2020, 10:33
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Оперативно-розшукові підрозділи Східного регіонального управління Держприкордонслужби підбили підсумки роботи у І півріччі 2020 року.
За цей період в результаті проведеної роботи оперативниками Держприкордонслужби на сході України вдалось локалізувати 9 злочинних груп та 17 окремих осіб, які промишляли підакцизними товарами на кордоні з Росією та на лінії розмежування. Злочинці не лише реалізовували контрабанду та контрафакт в Україні, а й частину «товару» намагалися переправляли в країни Західної Європи.
Як наслідок, оперативники Східного регіонального управління Держприкордонслужби у взаємодії з іншими правоохоронними органами України виявили та вилучили з незаконного обігу майже 1,13 млн пачок сигарет, понад 50 000 літрів контрафактного алкоголю та більш як 600 000 літрів пально-мастильних матеріалів. Крім того, правоохоронці припинили діяльність нелегального заводу, де з російських інгредієнтів виробляли пальне.
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