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Понад 803 мільйони гривень сплатили до бюджетів усіх рівнів підприємства добувної промисловості Львівщини у першому півріччі 2020 року
|Суспільство | 31-07-2020, 14:27
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В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що підприємства добувної промисловості у січні-червні 2020 року сплатили до Зведеного бюджету України 803,3 млн. грн. Це на 380,1 млн. грн., або на 32,1 відс. менше, ніж за той самий період минулого року.
Питома вага добувної галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 6,4 відсотка.
Найбільшими платниками податків у цій галузі є: Філія промислове управління «Львівгазвидобування» АТ «Укргазвидобування» та ПАТ «Укрнафта» (дані платники у Львівській області перебувають на консолідованій сплаті податків або сплачують лише рентну плату за користування надрами).
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