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Нововведення Закону №466: що змінилося для платників податку на додану вартість?
|Суспільство | 31-07-2020, 14:29
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Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 466), внесено зміни до Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, щодо порядку реєстрації платників ПДВ, звітних періодів для платників ПДВ.
Так, якщо раніше для деяких платників звітним періодом міг бути квартал, то тепер звітний період єдиний для усіх платників ПДВ (і для платників єдиного податку теж) і складає календарний місяць.
Щодо порядку реєстрації платників ПДВ: якщо раніше реєстраційна заява при реєстрації особи платником ПДВ подавалась за 20 календарних днів до початку податкового періоду, то тепер строки зменшилися до 10 календарних днів до початку такого періоду.
Для зміни ставки ЄП платниками єдиного податку 3 групи (неплатників ПДВ) змінилися також строки: якщо раніше було 15 днів до початку кварталу, тепер 10 календарних днів до початку місяця, в якому застосовуватиметься ставка ЄП, що передбачає сплату платником ПДВ.
Якщо раніше заяву про реєстрацію платником ПДВ можна було подати у паперовій або електронній формі, то тепер передбачено лише електронну форму подання такої заяви.
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