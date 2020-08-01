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Біля кордону з Молдовою прикордонники затримали 73-річного українця з партією сигарет
|Суспільство | 31-07-2020, 14:50
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Партію сигарет молдовського виробництва затримали учора під час реалізації оперативної інформації співробітники оперативних підрозділів Подільського прикордонного загону із залученням прикордонного спецпідрозділу.
Так, неподалік кордону, на околиці с. Степанівка, для перевірки правоохоронці зупинили автомобіль марки «ВАЗ» української реєстрації. За кермом був 73-річний громадянин України, житель с. Ткаченкове Окнянського району Одеської області.
З‘ясувалось, що правопорушник перевозив 7200 пачок сигарет молдовського виробництва без знаків акцизного збору. Всі тютюнові вироби вилучено та передано представникам Державної митної служби України. Попередня сума оцінки склала 144 000 гривень.
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