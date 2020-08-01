Що слід знати про електронний фіскальний звітний чек, створений програмним РРО Суспільство | 31-07-2020, 14:52 0 75









Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що визначення «електронний фіскальний звітний чек, створений програмним реєстратором розрахункових операцій» надано у Законі України від 20 вересня 2019 року № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг», який відповідно до Закону України від 17 березня 2020 року № 533-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», набирає чинності 01.08.2020.



Так, електронний фіскальний звітний чек – документ, створений програмним реєстратором розрахункових документів, що містить дані денного звіту, зареєстрований фіскальним сервером контролюючого органу, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи обов’язкові реквізити фіскального звітного чека за встановленою формою.



Детальніше з роз’ясненнями ви можете ознайомитись на Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі ДПС України (https://zir.tax.gov.ua) (категорія питання 109 «Порядок реєстрації та застосування програмних реєстраторів розрахункових операцій»).