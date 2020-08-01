Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у першому півріччі 2020 року надійшло до бюджетів усіх рівнів майже 1311 мільйонів гривень податків та зборів Суспільство | 31-07-2020, 15:28 0 81





Від підприємств, які здійснюють операції з нерухомим майном на Львівщині у січні-червні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 1310,8 млн. грн. податкових платежів. Це на 142,8 млн. грн., або на 12,2 відс. більше, ніж у тому ж періоді 2019 року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага цієї галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 10,4 відсотка.



Найбільшими платниками галузі є: Фiлiя ТзОВ «Нестле Україна» «НестлеБiзнесСервiс в Європi», ТОВ «ІТ – Техноресурс», ТзОВ «Центр проект», ТзОВ «РСП «Шувар», ТОВ «Хазард», ТзОВ «Айпiє-Л», ТОВ «ЕрікссонЕджеГравіті», ТОВ «УкраїнськiIнформацiйнiТехнологiї», ТОВ «Агентство Економiчної Безпеки «Ефорт», ПРАТ «Техенерго», ТЗОВ «УТН Безпека», ТЗОВ «Пам’ять», ТЗОВ «БIЗНЕС СIТI МЕНЕДЖМЕНТ», ТЗОВ «Вівера груп», ДП «Львівський радіоремонтний завод».