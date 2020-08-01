На Одещині прикордонники виявили партію сигарет на понад 3 мільйони гривень Суспільство | 31-07-2020, 17:08 0 113 ВІДЕО;https://www.youtube.com/watch?v=i-76b_26kQU









Представники оперативних підрозділів Державної прикордонної служби продовжують викривати оборудки, які пов’язані з незаконним обігом контрафактних тютюнових виробів.



Ще одну організовану схему контрабандистів прикордонники Одеського загону спільно з УСБУ та прокуратурою Одеської області виявили в Овідіопольському районі.



Так, учора під час відпрацювання оперативної інформації в складському приміщенні правоохоронці виявили 2 мікроавтобуси, вщерть запакованих ящиками сигарет без марок акцизного збору.



Окрім цього, в ході огляду автомобілів було знайдено безліч супровідних документів та стартовий пістолет марки «ZORAKI».



Загалом правоохоронці вилучили майже 127 тисяч пачок тютюнових виробів. Попередня орієнтовна вартість сигарет складає понад 3 млн гривень.



Виявлений вантаж та автомобілі вилучено, тривають слідчі дії.