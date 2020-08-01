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На Одещині прикордонники виявили партію сигарет на понад 3 мільйони гривень
|Суспільство | 31-07-2020, 17:08
| 0 113
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|ВІДЕО;https://www.youtube.com/watch?v=i-76b_26kQU
Представники оперативних підрозділів Державної прикордонної служби продовжують викривати оборудки, які пов’язані з незаконним обігом контрафактних тютюнових виробів.
Ще одну організовану схему контрабандистів прикордонники Одеського загону спільно з УСБУ та прокуратурою Одеської області виявили в Овідіопольському районі.
Так, учора під час відпрацювання оперативної інформації в складському приміщенні правоохоронці виявили 2 мікроавтобуси, вщерть запакованих ящиками сигарет без марок акцизного збору.
Окрім цього, в ході огляду автомобілів було знайдено безліч супровідних документів та стартовий пістолет марки «ZORAKI».
Загалом правоохоронці вилучили майже 127 тисяч пачок тютюнових виробів. Попередня орієнтовна вартість сигарет складає понад 3 млн гривень.
Виявлений вантаж та автомобілі вилучено, тривають слідчі дії.
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