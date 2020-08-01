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Прикордонники допомогли мандрівниці повернути сережки, які її переконали віддати за телефон з додатком «Дій вдома»
|Суспільство | 31-07-2020, 17:09
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Прикордонники допомогли мандрівниці повернути золоті сережки.
Їх вона обміняла на смартфон з додатком «Дій вдома» біля КПВВ «Станиця Луганська».
Обурена мандрівниця запідозрила прикордонників у шахрайській схемі. Охоронці рубежу не лише довели свою невинуватість, а й біля КПВВ вони знайшли «міняйла», 23-річного жителя Луганська. Останній, під час бесіди, виявив бажання повернути сережки власниці.
Будьте розважливими, щоб не бути ошуканими!
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