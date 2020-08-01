Прикордонники допомогли мандрівниці повернути сережки, які її переконали віддати за телефон з додатком «Дій вдома» Суспільство | 31-07-2020, 17:09 0 172



Прикордонники допомогли мандрівниці повернути золоті сережки.



Їх вона обміняла на смартфон з додатком «Дій вдома» біля КПВВ «Станиця Луганська».



Обурена мандрівниця запідозрила прикордонників у шахрайській схемі. Охоронці рубежу не лише довели свою невинуватість, а й біля КПВВ вони знайшли «міняйла», 23-річного жителя Луганська. Останній, під час бесіди, виявив бажання повернути сережки власниці.



Будьте розважливими, щоб не бути ошуканими!