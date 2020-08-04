Штаб звітує про майже повну тишу на Донбасі Суспільство | 03-08-2020, 09:48 0 115 Минулої доби, 2 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили лише два провокативних постріли, бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил немає.



Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook



Деталі: Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу Південного, а вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.



У штабі наголосили, що, розуміючи "справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога" українські військові на дії противника вогонь не відкривали.



Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.



Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".