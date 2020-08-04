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Штаб звітує про майже повну тишу на Донбасі
|Суспільство | 03-08-2020, 09:48
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|Минулої доби, 2 серпня, російсько-окупаційні війська здійснили лише два провокативних постріли, бойових втрат і поранень серед бійців Об’єднаних сил немає.
Джерело: штаб операції Об’єднаних сил у Facebook
Деталі: Спершу ворог здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету поблизу Південного, а вже за 15 хвилин вчинив таку ж провокацію і неподалік Красногорівки.
У штабі наголосили, що, розуміючи "справжні підступні наміри та провокативну тактику ворога" українські військові на дії противника вогонь не відкривали.
Від початку поточної доби обстрілів з боку бойовиків не зафіксовано.
Дослівно: "Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою".
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