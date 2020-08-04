На Хрещатику підпалили авто Суспільство | 03-08-2020, 09:49 0 119 У центрі Києва, на Хрещатику, чоловік із Бориспільського району Київської області облив із каністри автомобіль і підпалив його, зловмисника затримали.



Джерело: поліція Києва вранці 3 серпня



Дослівно: "Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.



Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка.



Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її".



Деталі: Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району.





Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.



За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.



Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.