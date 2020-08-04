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На Хрещатику підпалили авто
|Суспільство | 03-08-2020, 09:49
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|У центрі Києва, на Хрещатику, чоловік із Бориспільського району Київської області облив із каністри автомобіль і підпалив його, зловмисника затримали.
Джерело: поліція Києва вранці 3 серпня
Дослівно: "Сьогодні вранці на вулиці Хрещатик патрульні поліцейські виявили, що горить автівка. На місце події виїхали пожежники та слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції.
Працівники ДСНС загасили автомобіль, а поліцейські затримали чоловіка.
Правоохоронці встановили, що палій взяв каністру із невідомою запальною сумішшю, облив ним машину й підпалив її".
Деталі: Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – 39-річний мешканець Бориспільського району.
Слідчі провели огляд місця події та вилучили каністри з легкозаймистою речовиною та автомобільні шини. Речові докази направили на експертизу.
За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років ув'язнення.
Встановлюються обставини події та мотиви вчинку.
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