На понад 23 відсотки зросли надходження від будівельників Львівщини до бюджетів усіх рівнів з початку року Суспільство | 03-08-2020, 11:18 0 121

Це на 135,6 млн. грн., або на 23,3 відс. більше, ніж за той самий період минулого року. Про це повідомили в управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області.



Питома вага будівельної галузі Львівщини в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 5,7 відсотка.



Найбільшими платниками будівельної галузі Львівщини є: ТОВ «Нордік-Буд», Філія Бурове Управління «Укрбургаз» АТ «Укргазвидобування», ТОВ «БК «Горизонти», ПРАТ «Холдингова Компанiя «Еко-Дiм», ПРАТ фiрма «Нафтогазбуд», Філія «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» ПАТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛIЗНИЦЯ», ТОВ «Європавер Україна», ТЗОВ «IНКО ЛТД», ТЗОВ ВТП «Бодекс», ТЗОВ «Iнженерно-Будiвельна Компанiя «Промбуд», ЛКП «Господар», ТОВ «Інфоком», ТОВ «Патриаком», ПРАТ Фірма «Галбуд», ТЗОВ «МЕС», Фiлiя «Центр з будівництва та ремонту колiї» АТ «Укрзалiзниця».