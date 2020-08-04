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Нововведення Закону №466: зміни до оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб – підприємців

Суспільство | 03-08-2020, 11:19Коментарів: 0 0 Переглядів: 110 110    



Головне управління ДПС у Львівській області інформує, що Законом України від 16 січня 2020 року № 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Цей закон набрав чинності з 23 травня 2020 року.

Зокрема, скасовується сплата податку на доходи фізичних осіб з пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму (виключено підпункт 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Попередня редакція цього підпункту передбачала, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми пенсій (включаючи суму їх індексації, нараховану відповідно до закону), або щомісячного довічного грошового утримання, отримуваних платником податку з Пенсійного фонду України чи бюджету згідно із законом, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року, у частині такого перевищення, а також пенсій з іноземних джерел, якщо згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, такі пенсії підлягають оподаткуванню чи не оподатковуються в країні їх виплати.

Також, звільняється від сплати податку на доходи фізичних осіб продаж об’єкта незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки (пункт 172.1 статті 172 ПКУ) (у попередній редакції продаж об’єктів незавершеного будівництва підлягав оподаткуванню).

Зазнав змін підпункт 177.4.6 пункту 177.4 статті 177 ПКУ, яким виключаються з переліку об'єктів, які не підлягають амортизації, вантажні авто фізичних осіб – підприємців на загальній системі оподаткування (попередня редакція не передбачала можливості амортизувати вантажні авто).
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