ЧЕРЕЗ НЕБАЖАННЯ ПЕРЕБУВАТИ НА САМОІЗОЛЯЦІЇ УГОРЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР Суспільство | 03-08-2020, 12:07 0 105





Учора в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону, засвідчивши нульову толерантність до корупції, припинили чергову спробу надання неправомірної вигоди. Хабарем у розмірі 10 тисяч форинтів намагався підкупити прикордонників 36-річний громадянин Угорщини.



Чоловік їхав на в’їзд в Україну без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією, а також відмовлявся встановлювати додаток «Дій вдома».



На протизаконну пропозицію угорець отримав категоричну відмову.



Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції .







Прес-служба Мукачівського прикордонного загону