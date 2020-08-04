|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
ЧЕРЕЗ НЕБАЖАННЯ ПЕРЕБУВАТИ НА САМОІЗОЛЯЦІЇ УГОРЕЦЬ ПРОПОНУВАВ ПРИКОРДОННИКАМ ХАБАР
|Суспільство | 03-08-2020, 12:07
| 0 105
|
Учора в пункті пропуску «Вилок» прикордонники Мукачівського загону, засвідчивши нульову толерантність до корупції, припинили чергову спробу надання неправомірної вигоди. Хабарем у розмірі 10 тисяч форинтів намагався підкупити прикордонників 36-річний громадянин Угорщини.
Чоловік їхав на в’їзд в Україну без поліса страхування витрат, пов'язаних з лікуванням COVID-19 та обсервацією, а також відмовлявся встановлювати додаток «Дій вдома».
На протизаконну пропозицію угорець отримав категоричну відмову.
Що ж до можливих ознак злочину передбаченого ч.1 статті 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» прикордонники проінформували співробітників поліції .
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
|
|