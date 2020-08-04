ПРОТЯГОМ ДОБИ ПРИКОРДОННИКІВ ТРИЧІ НАМАГАЛИСЯ ПІДКУПИТИ Суспільство | 03-08-2020, 12:13 0 116 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-08/1596446019_kor.jpg[/thumb]

Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Протягом доби, було зафіксовано три спроби давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Грошові винагороди пропонували громадяни України та Італії у міжнародних автомобільних пунктах пропуску «Рава - Руська», «Краківець» та «Шигині». У розмірі 40 євро та 200 гривень, за безперешкодний перетин державного кордону без проходження обсервації та за відсутність страхового поліса. Прикордонники від хабарів відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



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