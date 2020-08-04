Понад 606 мільйонів гривень податків та зборів сплатили до бюджетів підприємства наземного транспорту та зв’язку на Львівщині у січні-червні 2020 року Суспільство | 03-08-2020, 13:45 0 93



В управлінні податкового моніторингу Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що від підприємств, які здійснюють діяльність наземного транспорту та зв’язку на Львівщині у січні-червні 2020 року до Зведеного бюджету України надійшло 606,1 млн. грн. податкових платежів, що на 5,9 млн. грн., або на 1 відс. менше, ніж у відповідному періоді 2019 року.



Питома вага цієї галузі на Львівщині в загальному зборі платежів до Зведеного бюджету України складає 4,8 відсотка.



Найбільшими платниками транспортної галузі на Львівщині є: філія АТ «Укрзалізниця», філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця», Львівська Дирекція ПАТ «Укрпошта», ЛКП «Львiвелектротранс», ТЗОВ «Торговий дім «Міст Експрес», ПП «Автотранском», Львівський регіональний структурний підрозділ державного підприємства обслуговування повітряного руху України, філія АТ «Укртранснафта», Філія «Оператор газосховищ України» АТ «Укртрансгаз», ДП «Львівський облавтодор» ВАТ «ДАК «Автомобільні дороги України», ТОВ «Оператор ГТС України», ТОВ «Транс-сервіс-1».