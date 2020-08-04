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| Газета №35 (55) / 2014
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ПРЕСРЕЛІЗ
|Суспільство | 03-08-2020, 17:41
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Українець намагався підкупити митника
Сьогодні в пункті пропуску «Рава-Руська - Гребенне» працівник митниці вкотре відмовився від неправомірної вигоди. Громадянин України, 43-річний мешканець Івано-Франківщини, намагався підкупити посадову особу митниці хабарем у розмірі 40 Євро за безперешкодне ввезення автомобіля. Зокрема він в'їхав в Україну легковим автомобілем і намагався оформити його на іншу особу. На протизаконну пропозицію працівник митниці засвідчив нульову толерантність до корупції та повідомив керівництво підрозділу. В подальшому для фіксації факту та встановлення ознак кримінального правопорушення проінформували співробітників поліції.
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