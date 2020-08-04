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ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАГАДУЮТЬ ПРО ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ

Суспільство | 04-08-2020, 01:55Коментарів: 0 0 Переглядів: 76 76    
ПРИКОРДОННИКИ ЛЬВІВСЬКОГО ЗАГОНУ НАГАДУЮТЬ ПРО ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ ПОБЛИЗУ КОРДОНУ
Під час проведення туристичного сезону та, з метою дотримання прикордонного режиму Львівській прикордонний загін нагадує громадянам, що в межах контрольованих прикордонних районів діють відповідні режимні правила.
Відповідно до пункту 4 розділу 1 Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією інженерних прикордонних споруджень, громадянами України та інших осіб , затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2017 року №686, з метою дотримання порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією інженерних прикордонних споруджень, громадянами України та іншими особами. На ділянці відповідальності Львівського прикордонного загону, розташовані місця пропуску :
Варяжська ОТГ, Жужелянська, Корчівська та Карівська сільські ради Сокальського району
Дев’ятирська, Потелицька та Річківська сільські ради Жовківського району Немирівська селищна рада та Дрогомишельська сільська рада Яворівського району
Солянуватська сільська рада, Княжпільська сільська рада, Старявська сільська рада, Великосільська сільська рада, Мшанецька сільська рада Старосамбірського району
Хащівська сільська рада, Боберківська сільська рада, Шандровецька сільська рада, Ніжньотурівська сільська рада, Сянківська сільська рада Турківського району.
Час пропуску та можливого перебування осіб між лінією державного кордону та лінією інженерних прикордонних споруд
з 01 квітня –31 жовтня - 08.00-20.00
з 01 листопада – 31 березня - 10.00-17.00
Авіаційні роботи, будь-яке будівництво, вирубка лісу, водокористування, геологічні, дорожні та інші дослідження в межах прикордонної смуги, а також гідротехнічні, землевпорядні, меліоративні та інші роботи, пов’язані зі зміною водного режиму прикордонних річок, озер та інших водойм, відео-, кіно- та фотознімання місцевості, туристичні подорожі і стрибки з усіх видів парашутів проводяться після інформування посадових осіб Львівського прикордонного загону, у зоні відповідальності якого провадиться така діяльність. Інформування здійснюється письмово не пізніше ніж за 24 години до початку провадження такої діяльності, зокрема за допомогою факсимільного зв’язку або електронної пошти із зазначенням початку і строку її провадження, прізвища, імені та по батькові осіб, які провадитимуть діяльність. Контактна інформація розміщена на офіційному сайті Держприкордонслужби за адресою:
http://dpsu.gov.ua/ua/structure/zahidne-regionalne-upravlinnya/lvivskiy-prikordonniy-zagin/
Адреса Львівського прикордонного загону: 71010 м. Львів, вул. Личаківська, 74 Телефон: (032) 239-01-91, (032) 239-01-11 Електронна адреса: lvivskiy_zagin@dpsu.gov.uaПолювання у прикордонній смузі здійснюється з обов’язковим інформуванням розпорядником полювання або особисто мисливцем органів, або підрозділів Державної прикордонної служби, в межах відповідальності яких буде проводитися полювання, у передбаченому законодавством порядку.У смузі місцевості між лінією державного кордону та лінією прикордонних інженерних споруд полювання забороняється.
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