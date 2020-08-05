В Україні вже понад 1,4 мільйона внутрішньо переміщених громадян — Мінсоцполітики Суспільство | 04-08-2020, 09:25 0 122 Станом на 3 серпня за офіційною інформацією в Україні 1 450 798 внутрішньо переміщених громадян.



Джерело: Міністерство соціальної політики



Дослівно: "Станом на 3 серпня 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 450 798 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим".