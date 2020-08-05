На Донбасі зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації Суспільство | 04-08-2020, 09:27 0 120 За минулу добу на території Донецької та Луганської областей зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.



Джерело: штаб ООС



Дослівно: "Дев’яту добу поспіль, від початку вступу в дію режиму припинення вогню, бойових втрат та поранених зі складу Об’єднаних сил немає. Військовослужбовці ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням".



Деталі: За минулу добу зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.



Від початку поточної доби зафіксовано одну провокацію зі сторони формувань РФ. У відповідь на провокацію українські захисники вогонь не відкривали.