ПРИКОРДОННИКИ ПРИПИНИЛИ СПРОБУ ДАЧІ ХАБАРЯ Суспільство | 04-08-2020, 10:31 0 108



Проведення заходів з протидії корупційній складовій серед персоналу Мукачівського прикордонного загону приносить добрі результати та формує у військовослужбовців нульову толерантність до корупції. Прикордонники відмовляються від неправомірної вигоди, не дозволяючи втягнути себе у протиправну діяльність.



Чергову спробу дачі хабаря припинили цієї ночі в пункті пропуску «Лужанка». Підкупити прикордонника намагався 29-річний громадянин Румунії. Прямуючи на в’їзд в Україну, іноземець спробував запропонувати прикордонному наряду 50 євро за можливість не перебувати на самоізоляції.



Від неправомірної винагороди військовослужбовець відмовився, а про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого статтею 369 "Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі" прикордонники повідомили співробітників Нацполіції.







Прес- служба Мукачівського прикордонного загону



