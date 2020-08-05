ВЖЕ ТРЕТЮ ДОБУ ХАБАРНИКИ «ШТУРМУЮТЬ» ПРИКОРДОННИКІВ Суспільство | 04-08-2020, 14:37 0 102 thumb=left]http://www.mediastar.net.ua/members/uploads/posts/2020-08/1596541162_img-20200803-wa0001.jpg[/thumb]



Активне проведення заходів з протидії корупційній складовій серед прикордонників продовжує приносити позитивні результати. Вже протягом трьох діб зафіксовано п’ять спроб давання хабарів прикордонникам Львівського загону. Так, і сьогодні у міжнародному автомобільному пункті пропуску «Шегині» громадянин України пропонував неправомірну вигоду у розмірі 500 гривень, за безперешкодний перетин державного кордону на виїзд з України без оформлення відповідних документів. Прикордонники від хабаря відмовились, натомість – проінформували співробітників Нацполіції щодо можливих ознак злочину передбаченого ч. 1 ст. 369 ККУ «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі».

Прикордонники вкотре доводять – Державний кордон України це не місце для корупції.

Керівництво Львівського прикордонного загону звертається до усіх учасників руху – не порушуйте чинного законодавства України та не намагайтеся втягнути у протиправну діяльність співробітників Державної прикордонної служби, пропонуючи хабарі за прийняття неправомірних рішень!



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