Щодо справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України Суспільство | 04-08-2020, 16:00 0 96

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС інформує про зміни в справлянні рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України.

З 23.05.2020 р. набрали чинності зміни, внесені Законом України від 16.01.2020 р. N 466-IX "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві" (далі - Закон), у частині збільшення ставки Рентної плати в діапазонах 2300 - 2400 МГц, 2575 - 2610 МГц, 3400 - 3800 МГц для всіх видів радіозв’язку з 45,83 грн. до 3 000 грн. за 1 МГц смуги радіочастот, визначених п. 254.4 ст. 254 ПКУ.

Разом з тим підрозділом 93 Перехідних положень "Особливості справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України" передбачено, що до 31 грудня 2020 року включно, ставка Рентної плати за види радіозв’язку, передбачені підпунктом 161 п. 254.4 ст. 254 ПКУ, встановлюється в розмірі 458,30 гривні на місяць за 1 МГц смуги радіочастот.

Таким чином, оскільки базовим звітним (податковим) періодом для Рентної плати є календарний місяць (п. 257.1 ст. 257 ПКУ), то декларування податкових зобов’язань з Рентної плати за травень 2020 року слід здійснювати шляхом складання двох додатків 41 до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 р. N 719, зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 03.09.2015 р. N 1051/27496, у яких сума податкових зобов’язань з Рентної плати обчислюється:

за період з 01.05.2020 р. по 22.05.2020 р. із застосуванням ставки Рентної плати, що діяла до набрання чинності Законом, у розмірі 45,83 гривні за 1 МГц смуги радіочастот,

за період з 23.05.2020 р. по 31.05.2020 р., саме як і за наступні звітні (податкові) періоди поточного року, із застосуванням ставки Рентної плати, передбаченої підрозділом 93 Перехідних положень ПКУ у розмірі 458,30 гривень за 1 МГц смуги радіочастот.







