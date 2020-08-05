Голова Держлісагентства Василь Кузьович обговорив з очільниками Львівщини питання стану та перспектив ведення лісового господарства в області Суспільство | 04-08-2020, 16:16 0 142





Відбулась зустріч голови Державного агентства лісових ресурсів України Василя Кузьовича з головою Львівської обласної державної адміністрації Максимом Козицькиим та головою Львівської обласної ради Олександром Ганущиним.

В рамках зустрічі обговорено питання стану та перспектив ведення лісового господарства в області.

На виконання обласної цільової програми «Ліси Львівщини» щорічно з обласного бюджету виділяються кошти на забезпечення лісовідновних робіт та будівництва сучасного лісорозсадницького комплексу із вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою, лісові екологічні програми.

За період дії програми з 2017 року на ці потреби виділено 50 млн.грн.

На часі важливим питанням є дофінансування завершення робіт зі створення першого в Україні сучасного розсадницького комплексу. Після повноцінного введення в експлуатацію та виходу на проектні потужності з вирощування садивного матеріалу з закритою кореневою системою ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр» зможе вирощувати близько 3,5 млн шт. садивного матеріалу основних лісоутворюючих порід та забезпечувати високоякісним садивним матеріалом лісогосподарські підприємства Львівської області та інші регіони України.

Значна робота проведена Львівським ОУЛМГ за підтримки Львівської обласної державної адміністрації щодо запобігання та попередження незаконних рубок в лісах області.

Під час зустрічі також акцентовано увагу на необхідності розвитку деревообробної галузі та подальшої відкритості роботи лісових господарств перед суспільством.





Прес-служба Львівського ОУЛМГ

