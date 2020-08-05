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Рентна плата з 23.05.2020 року: Особливості адміністрування та застосування ставок рентної плати при звітуванні за ІІ квартал?

Суспільство | 04-08-2020, 16:17Коментарів: 0 0 Переглядів: 96 96    

Львівське управління Офісу великих платників податків ДПС повідомляє про зміни у справлянні рентної плати для користування надрами, для видобування корисних копалин (далі – рентна плата) у зв’язку із прийняттям Закону України від 16.01.2020 р. №466-XI «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – закон) щодо декларування податкових зобов’язань з рентної плати за II квартал 2020 року.
Щодо особливостей адміністрування рентної плати з 23.05.2020 року:
- об’єкт оподаткування Рентною платою не виникає при видобуванні корисних копалин домогосподарствами для забезпечення власних потреб. При цьому незалежно від глибини гірничих виробок видобуті з них обсяги торфу та підземних вод включаються до об’єкту оподаткування Рентною платою (пп. 252.4.1 п. 252.4 ст. 252 Податкового кодексу України (далі – Кодекс));
- до об’єкта оподаткування Рентною платою не включаються вказані обсяги газу (метану) дегазації вугільних родовищ виключно у випадку, коли при провадженні господарської діяльності з видобування такого газу надрокористувач забезпечив дотримання умов провадження діяльності з видобування, які встановлені затвердженими при виконанні державної геолого-економічної експертизи кондиціями на мінеральну сировину ділянки надр, в межах якої здійснюється видобування (п. 252.4.8 п. 252.4 ст. 252 Кодексу);
- запроваджено систему варіативних ставок Рентної плати для руд заліза в залежності від середньої у звітному (податковому) періоді вартості руд із вмістом металу у 58 %.
Також, з 23 травня 2020 року набрали чинності зміни, зокрема у частині зміни критеріїв застосування ставок рентної плати (п. 252.20 ПКУ), а також коригуючих коефіцієнтів до них та їх розміру (п. 252.22 ПКУ).
Зважаючи на те, що базовим звітним періодом для рентної плати є календарний квартал, то декларування податкових зобов’язань з рентної плати за II квартал 2020 року слід здійснювати шляхом складання окремих додатків до Податкової декларації з рентної плати, затвердженої наказом Мінфіну від 17.08.2015 р. №719, у яких сума податкових зобов’язань з рентної плати за кожним відповідним видом товарної продукції обчислюється:
за період з 01.04.2020 по 22.05.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, що діяли до набрання чинності законом;
за період з 23.05.2020 по 30.06.2020 – за обсяг товарної продукції видобутої за такий період із застосуванням ставок рентної плати та коефіцієнтів до них, що визначені законом.
Визначення ставки рентної плати для видобування корисних копалин, зокрема руд заліза, передбачено п. 252.20 ст. 252 ПКУ. Відповідно до вказаного пункту податкові зобов’язання з рентної плати  для видобування руд заліза за II квартал 2020 року обчислюються:
- 12,00 — якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58 % FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить 70 і більше дол. США; 
- 11,00 — якщо середня вартість залізної руди за індексом IODEX 58 % FE CFR China, що офіційно визначений світовим інформаційним агентством Platts, за податковий (звітний) період становить менше 70 дол. США.
Звертаємо увагу, що умовою для застосування коефіцієнта у разі видобування запасів корисних копалин ділянки надр із дотримання кондицій мінеральної сировини ділянки надр, затверджених державною експертизою на підставі звітів з геологічного вивчення за рахунок власних коштів, встановлено виконання платником рентної плати такої експертизи не раніше ніж за 5 років, а також змінено розмір такого коефіцієнта з 0,7 до 0,95.
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