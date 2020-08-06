СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ ПРИПИНИЛИ НА ЗАКАРПАТТІ ПРИКОРДОННИКИ МУКАЧІВСЬКОГО ЗАГОНУ Суспільство | 05-08-2020, 08:26 0 75







Державна прикордонна служба продовжує надійно охороняти держрубежі та протидіяти злочинним угрупованням, які не полишають спроб займатись протиправною діяльністю на кордоні.



Так учора, у ході реалізації інформації, що надійшла від співробітників оперативного підрозділу Мукачівського прикордонного загону, військовослужбовці відділу «Ділове» виявили за 50 метрів до кордону мікроавтобус «Фольксваген», водій та пасажири якого, спробували втекти від прикордонного наряду. Під час затримання правопорушників прикордонники здійснили попереджувальні постріли, у результаті було затримано двох осіб, можливо причетних до протиправної діяльності. В транспортному засобі прикордонники виявили 13,5 ящиків тютюнових виробів. Зловмисники планували доправити до сусідньої Румунії 6750 пачок сигарет без акцизних марок. До місця події прикордонники викликали співробітників Нацполіції та ДФС.



Для проведення фільтраційних заходів та складання протоколів про адмінправопорушення затриманих осіб доставили до прикордонного підрозділу.



Про виявлення ознак кримінального правопорушення передбаченого ст.204 КК України "Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів", направлено повідомлення до Головного управління ДФС та Нацполіції у Закарпатській області.



Виявлені тютюнові вироби та транспортний засіб прикордонники передали співробітникам ДФС.