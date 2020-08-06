У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті Суспільство | 05-08-2020, 08:27 0 101 Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною потужного вибуху в столиці країни Бейрут може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.



Джерело: The Guardian із посиланням на заяву Фехмі, яку той зробив на місцевому телебаченні



Деталі: Як відомо, нітрат амонію використовують для виготовлення вибухових речовин.



За словами міністра, він зберігався в епіцентрі вибуху з 2014 року.



За даними Reuters, президент Лівану Мішель Аун повідомив, що на складі в небезпечних умовах зберігалося 2750 тонн нітрату амонія і це неприйнятно.



На відео вибуху, яке опублікував Bellingcat, видно, що вибуху передувала канонада дрібних хлопків, схожих на вибухи багатьох петард відразу.