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У ліванському уряді назвали ймовірну причину вибуху в Бейруті
|Суспільство | 05-08-2020, 08:27
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|Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною потужного вибуху в столиці країни Бейрут може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію.
Джерело: The Guardian із посиланням на заяву Фехмі, яку той зробив на місцевому телебаченні
Деталі: Як відомо, нітрат амонію використовують для виготовлення вибухових речовин.
За словами міністра, він зберігався в епіцентрі вибуху з 2014 року.
За даними Reuters, президент Лівану Мішель Аун повідомив, що на складі в небезпечних умовах зберігалося 2750 тонн нітрату амонія і це неприйнятно.
На відео вибуху, яке опублікував Bellingcat, видно, що вибуху передувала канонада дрібних хлопків, схожих на вибухи багатьох петард відразу.
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