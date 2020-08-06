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Коронавірус уже вбив понад 700 тисяч людей
|Суспільство | 05-08-2020, 08:38
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|За час пандемії від Covid-19 загинули понад 704 тисячі людей у всьому світі.
Джерело: дані сайту Worldometer
Деталі: Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних вірусом, померли 6 298 осіб.
Станом на зараз у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу.
Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей.
У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-му місці цього антирейтингу.
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