Коронавірус уже вбив понад 700 тисяч людей Суспільство | 05-08-2020, 08:38 0 111 За час пандемії від Covid-19 загинули понад 704 тисячі людей у всьому світі.



Джерело: дані сайту Worldometer



Деталі: Лише за минулу добу, 4 серпня, від ускладнень, викликаних вірусом, померли 6 298 осіб.





Станом на зараз у світі зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу.





Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей.



У п’ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35-му місці цього антирейтингу.