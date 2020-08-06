Вибух у Бейруті було чути на Кіпрі Суспільство | 05-08-2020, 09:33 0 102 Потужний вибух у Бейруті було чути на Кіпрі, за близько 200 кілометрів від узбережжя Лівану.



Як пише "Європейська правда", про це повідомляють місцеві ЗМІ, серед яких Cyprus Mail.



Вибух було чути не лише у прибережних містах, але і в центрі острова – столиці Нікосії, також у Троодосі.



Звук був настільки сильним, що деяким людям у приміщеннях здалося, що щось відбувається поруч з їхнім будинком.



Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс висловив співчуття ліванцям у зв'язку з трагедією.



Як раніше повідомляла "Українська правда", у вівторок ввечері в порту ліванської столиці Бейрута стався великий вибух. Вибухова хвиля була настільки потужною, що вибила вікна у будинках по всьому місту та перекинула автомобілі.



За останньою інформацією від МОЗ країни, внаслідок вибуху щонайменше 78 людей загинули та близько 4 тисяч отримали поранення.



Міністр внутрішніх справ Лівану Мохамед Фехмі заявив, що причиною вибуху може бути склад з величезною кількістю нітрату амонію, який зберігався там з 2014 року.