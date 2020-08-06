Науковці Національного лісотехнічного університету напрацювали пропозиції щодо реформування лісової галузі Суспільство | 05-08-2020, 09:37 0 125



Голова Державного агентства лісових ресурсів України Василь Кузьович провів зустріч з ректором Національного лісотехнічного університету України Юрієм Туницею. У зустрічі взяли участь народний депутат України Олександр Матусевич та начальник Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Анатолій Дейнека.

Сторони обговорили низку різних питань і проблем, які є в лісовій галузі. Зокрема, і питання стратегії розвитку лісового господарства України. Науковцями університету напрацьовані пропозиції щодо реформування лісової галузі та необхідні нормативні акти для переходу на засади наближеного до природи лісівництва.

«Сподіваюся, ці напрацювання стануть у нагоді для формування Державної стратегії управління лісами до 2035 року, проект якої зараз розробляє робоча група при Міндовкіллі, створена за дорученням Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського», - зазначив Голова Держлісагентства Василь Кузьович.

Також обговорили необхідність напрацювання програм адаптації лісів до змін клімату.

«Приємно зазначити, що між НЛТУ України та лісогосподарськими підприємствами налагоджена співпраця. Зокрема, у питаннях переходу на засади наближеного до природи лісівництва. Для цього в лісах області діють науково-виробничі стаціонари, на яких відпрацьовуються сучасні практики лісогосподарювання та навчання спеціалістів лісового господарства», - підкреслив Василь Кузьович.

Зазначимо, Національний лісотехнічний університет України має столітні традиції та досвід лісівничої освіти (заснований у 1874 році) і на сьогодні є провідним вищим навчальним закладом з підготовки фахівців лісогосподарського профілю та суміжних галузей.

