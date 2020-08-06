Шановні платники податків Львівщини! Суспільство | 05-08-2020, 11:29 0 86

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 року № 392 та наказу Головного управління ДПС у Львівській області від 23.06.2020 № 2291 з 24 червня 2020 року змінено режим роботи податкових органів Львівщини: на період дії карантину початок робочого дня – о 8 год. 00 хв., перерва на обід – з 12 год. 00 хв. до 12 год. 45 хв., закінчення робочого дня – о 17 год. 00 хв., у п’ятницю – о 15 год. 45 хв.

Надання адміністративних та інших послуг в центрах обслуговування платників розпочинається о 10 год. 00 хв.

Прийом платників у ЦОП здійснюється за попереднім записом виключно для надання невідкладних послуг. При гострій необхідності в отриманні послуг платник податків може записатися за телефонами у консультантів-модераторів, чи у спеціалістів за напрямками, які оприлюднені на субсайті ГУ ДПС у Львівській області та при вході в адмінбудівлю ГУ ДПС.

Як показує практика, переважна більшість платників бажає потрапити в ЦОП у першій половині дня. Це, в свою чергу, призводить до їх скупчення перед входом в приміщення ГУ ДПС у Львівській області, що неприпустимо в період дії карантину. Отож, просимо, у випадку не терміновості вирішення питання, звертатися до органів ДПС у другій половині дня.

Звертаємо увагу відвідувачів з обмеженими фізичними можливостями та інших осіб з особливими потребами, що перед входом в ЦОП встановлено кнопки виклику модератора. Модератор надасть всю потрібну інформацію та допомогу в отриманні адміністративної чи іншої послуги.

З питань отримання інформації щодо надання адміністративних та інших послуг у центрах обслуговування платників м.Львова слід телефонувати за номером: 297-30-51.